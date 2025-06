Otvoren 1996. godine, a prostirući se na čak 80.000 kvadratnih metara, hotel ima 266 smeštajnih jedinica koje gledaju na raskošnu baštu, plavetnilo bazena ili pravu zvezdu odmora, more. Standardne i superior sobe pružaju sve što vam treba: komfor, balkon, klimu, TV, mini bar, internet... Ako ste porodica, Family sobe su odličan izbor, dve prostorije odvojene kliznim vratima omogućavaju privatnost.

A onda dolazi ono što mnogi traže: plaža. Da, hotel ima svoju peščanu plažu, ne delite je s masom drugih turista. Ležaljke, suncobrani, čak i peškiri (uz depozit), čekaju vas. Ulazak u more je postepen, pogodan i za decu i za one koji se u more spuštaju polako, kao u svet sna.