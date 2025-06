- Da li neko zna šta mogu uraditi po pitanju bezobrazluka od strane kurirske službe (ime poznato redakciji). Kurir koji je trebao da mi isporuči paket koji je uredno plaćen pre dostave "dao devojci koja je šetala kuče" misleći da sam to ja . Evo danima me kol centar upućuje da je to problem kurira i da on treba da reši, a sam kurir mi kaže da je stupio u kontakt sa tom devojkom, ali mu se ona trenutno ne javlja i tako dani prolaze - napisala je u objavi.

Inače u cenovniku usluga ove kurirske službe stoji da dostava za paket do pola kilograma iznosi 385 dinara bez PDV-a dok je sa njim 462 dinara. Od 0,5 do dva kilograma košta 541 odnosno 650 dinara sa PDV-om, a paketi koji teže do pet kilograma iznose 924 dinara, dok je za one do deset 1.164 dinara sa PDV-om.