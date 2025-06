- Moj otac kada je otišao u penziju bio je stečajni upravnik. To je, naravno, doprinosilo kučnom budžetu, ali je bilo značajno i za njega, jer je on ostao potpuno vitalan do kraja života. Bio je vitalniji od mene. Svaki dan je pešaka išao od Dorćola do Slavije pešaka i vraćao se - kaže Kojčić.