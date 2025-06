- Ponekad se pitam jesam li ja kriva. Jesam li bila previše? Ili premalo? U domu ima i dobrih dana. Smejemo se ponekad. Gledamo filmove pod dekom, pričamo do kasno. Teta Marija zna kad sam loše, pa me ne ispituje - samo donese vrući kakao. Ali ništa od toga ne traje. Jer svi znamo da ovde nisi zato što to želiš. Nego zato što te niko nije izabrao. Ja sanjam... o običnim stvarima. Da me neko zovne "sine" ili "dušo", da imam svoj ormarić u hodniku, da me neko zagrli bez razloga. I da se napokon osjećam kao doma, a ne kao gost u vlastitom životu. Ako ovo pismo čitaš, ne tražim da me sažalijevaš. Samo da nas vidite. Nas koje svi zovu "nezbrinuti", kao da je to sve što jesmo. A mi smo više. Ja sam Nina. Imam snove. Imam srce. I čekam. Možda jednog dana... i ja nekome budem sve. S ljubavlju, Nina", napisala je ova mlada devojka