- Stručne škole pripremaju učenike za određena zanimanja, ali istovremeno nude mogućnost da nastave školovanje ako to žele. Srednje stručne škole su kombinacija teorije i prakse , zato treba prvenstveno raditi na osavremnjivanju praktične nastave da bi učenici bili spremni za dalji tok tržišta rada. Kvalitetna praktična nastava daje brži put do zaposlenja. Ono što je bitno je i mogućnost upisa na fakultete ili strukovne studije. Veliki broj srednjih stručnih škola nudi odlične mogućnosti za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu. Stručnjaci iz ovih škola zarađuju više od onih sa fakultetskom diplomom. Srednje stručne škole su pametan izbor za učenike koji žele da rade i da nastave školovanje sa jasnom profesionalnom orijentacijom - zaključio je Antić u saopštenju gde je analizirano i tačno stanje u ovim školama kada je u pitanju broj slobodnih mesta i interesovanje.

Ogromna jagma se javlja za zdravstvo i socijalnu zaštitu i za jedno mesto konkuriše više učenika i kada bi se analiziralo na čitavoj teritoriji Srbije, obično su to sve učenici sa odličnim uspehom. Ako se pogleda interesovanje i plan upisa od 2012. do 2023. godine vidimo da je on samo 6 odsto.