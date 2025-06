Maša je imala samo 28 godina kada je prvi put na nalazima vidjela dijagnozu karcinoma. Sve je krenulo od kvržice u dojci koja je prerasla u progresivnu bolest. No, to nije bilo sve. Metastaza je bilo svuda.

- Dijagnoza je postavljena u mojoj 28. godini. Moj sin je tada imao godinu i tri meseca. U tom trenutku računate da ste najzdraviji i da se osećate odlično. Ja sam se stvarno tako i osećala. Kada sam tek ugledala tu kvržicu otišla sam lekaru, ali na prvom pregledu nije postavljena dijagnoza. Smatrali su da sam zdrava i da je to nešto bezazleno. Uputili su me kući, a tek nakon nekih devet meseci otkrili smo da se radi o karcinomu. Nisam se javila na vreme jer me to nije bolelo niti mučilo, pa sam taj period prolongirala dok nisam shvatila da je vreme za kontrolu - započela je svoju priču.