Dujaković je istakao da se korisnici najčešće žale na nedovoljno hlađenje, a razlog za to je najčešće neredovno održavanje.

- Glavno što treba da bude čisto je izmenjivač gore, koji u stvari hladi, i ventilator koji distribuira vazduh kroz prostoriju. On se nalazi ovde. Sada ćemo to da operemo nakon što smo nalili hemiju. To je deo procedure - rekao je majstor.