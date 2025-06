Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 36 stepeni. Van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biće relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 stepeni), saopštio je RHMZ upozoravajući na današnji pik toplotnog talasa u Srbiji koji donosi ozbiljne letnje temperature i do čak 36 stepeni!