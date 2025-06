- Mogu reći da je ok. Podneo sam dobro današnju dijalizu i potrudio sam se da dođem kod vas da popričamo o ovoj temi - rekao je Spasojević.

O svom životu na dijalizi govori sa svesnošću da je to postalo njegova svakodnevnica:

- Neki put podnesemo kao da nismo bili na dijalizi, a neki put ceo dan provedemo odmarajući. Kada sam krenuo, bilo je jako teško da se priviknem. Danas kažem da je okej, ali petak možda ne bude tako. Nekad ne mogu da funkcionišem do 5-6 popodne.

Uz to, Spasojević odgaja troje male dece.

- Trudim se da oni ne osete to što sam na dijalizi. Zna se da tata ide, ali trudim se da im obezbedim bolji život, da ne pate. Ponekad mi je žao kad moram da idem i kad me pitaju zašto ne ostanem kod kuće - kaže Spasojević.

- Potencijalni donor mogu biti sve punoletne osobe do 65 godina, izuzetno i starije ako su organi kvalitetni. Maloletne osobe mogu uz saglasnost oba roditelja.

- Nažalost, to su pacijenti koje nismo mogli da spasimo. To su nepremostiva oštećenja. I tada pokušavamo da spasimo druge. Organe ne možemo napraviti.

On je taj koji razgovara sa porodicama:

- Ima ljudi koji veruju da te organe zloupotrebljavamo, da se pacijenti bude, da im uskraćujemo život. To je laž. Organi se daju samo ako je kompatibilnost savršena. Loša odluka može ubiti pacijenta.

Knežević ističe da je saglasnost za donaciju porasla sa 30 na 50 odsto , i da je to značajan pomak:

- Mnogo je dirljivih trenutaka. Ima i primer profesora koji je izgubio suprugu iznenada. Doneo je odluku da donira organe i to im je pomoglo da prebrode tragediju.

- Imao sam jedan poziv s fiksnog, na dijalizi sam pomislio da je to to, ali zvali su za termin kod lekara za dete. Nadam se, svaki put kad zazvoni - rekao je.

Njegova borba traje godinama. Do 2019. godine bio je sportista, igrao fudbal 20 godina, redovno se kontrolisao.

Bila je to godina pandemije.

- Doktorka mi je tada rekla da ću sigurno doći na dijalizu, ali da to nije ništa strašno, to vam produžava život. Tako sam to prihvatio. Imam porodicu, moram da se borim.