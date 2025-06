- Sportski centar Čajr je prvi u Srbiji koji je otvorio otvoreni kompleks bazena. Radno vreme bazena je radnim danima od 11 do 19 i vikendom od 10 do 19. Cena karte je ostala nepromenjena, poslednjih 20 godina 300 dinara je ulaz, posle 17 časova 200, naravno uz naš lojalti program, naši korisnici ostvaruju popust, penzionerska karta je 150 dinara - kaže Branka Aranđelović, direktorka SC „Čair”.

- Posle dobijenih rezultata od Instituta za javno zdravlje, to jest posle uzorkovanja vode i dobrih rezultata, mi smo i otvorili naš bazen. Jednom nedeljno Institut za javno zdravlje uzorkuje vodu i naravno te rezultate mi vidno objavljujemo na našoj oglasnoj tabli, a više puta u toku dana naš tehnički sektor proverava nivo vode, pH vode, temperaturu vode, što da kažem i to istaknemo da znaju naši korisnici - rekla je Aranđelovićeva i dodala da bezbednost garantuju i dobro obučeni spasioci kao i obezbeđenje na bazenu, a prvi dan letnje sezone obeležio je veliki broj kupača:

- U saradnji sa sportsko-rekreativnim savezom grada Niša i sa gradom organizujemo i proširujemo to, tako da ćemo to sportsko leto, koje će trajati dva meseca, u julu i avgustu mesecu, pored plivanja, našim najmlađim sugrađanima od prvog do četvrtog i od petog do osmog, kao i za predškolce, obezbediti da oni mogu da se oprobaju u sedam osnovnih sportova. Znači, pored plivanja imamo tu i atletiku, i borilačke sportove, kao i sportove sa loptom. I naš cilj i zadatak je da aktivno provedu svoje letnje raspuste i naravno da u septembru sa polaskom u školu odaberu željeni sport i da nastave da se malo ozbiljnije, ne kažem, profesionalnije bave sportom - kaže Aranđelovićeva.