Do pre samo nekoliko dana smo se pokrivali jorganima i uključivali klima uređaje da ugrejemo stan. Međutim, leto je bukvalno preko noći došlo u naš grad. A kada kažemo leto i Beograd, svima je prva asocijacija Ada Ciganlija. Naši sugrađani su već počeli da uživaju u Beogradskom moru.

- Savsko jezero se redovno kosi od početka aprila, tako da smo na dobrom putu da što pre otvorimo sezonu. Razlog što do sada to i nismo uradili je, takođe su i vremenski uslovi doprineli tome. Bilo je lošeg vremena, pokrivali smo se i jorganima i ono što je bitno da temperatura vode treba da dostigne 22 stepena kako bismo mogli da otvorimo sezonu. Ono što je takođe bitno da napomenem je da Gradski zavod za javno zdravlje kontroliše kvalitet vode u Savskom jezeru i da je ona potpuno ispravna i da se građani ne brinu.

- Jedan trening traje 45 minuta sa instruktorom, od nas dobijate svu opremu i cena časa je 4400 dinara, s tim što sad, pošto nam je letnja sezona, imamo i akcije letnje. Prva akcija je 5 plus 1, kupite 5 časova, 6. čas dobijate gratis, a druga akcija je od srede do petka, od 12 do 6, cena časa je 3300 dinara - objasnila je Ognjevićeva.