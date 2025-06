Kad kažemo Turska, mnogima na pamet padne kafa kuvana na pesku, mirisni bazari prepuni začina, tkanina i raznolike robe, ali Antalija donosi i sasvim drugačiji doživljaj. To je mesto gde Mediteran pokazuje svoju najlepšu stranu. Grad koji ne spava, ali i ne žuri. Gde plavi horizont i zlatni pesak nude sve ono što nam svakodnevica uskraćuje.

I taman kad pomislite da vas ništa više ne može iznenaditi, pojavi se Titanic Mardan Palace. Ne hotel, već dvorac na obali mora. Jedan od najekskluzivnijih rizorta čitavog Mediterana, koji se ne zadovoljava time da vam pruži smeštaj. On želi da vas razmazi. I to do poslednjeg detalja.