RHMZ već danima upozorava na snažan toplotni talas s tropskim temperaturama i do 36 stepeni, a što je najgore i tropskim noćima s vrednostima preko 20 stepeni koje ljudima otežavaju da se naspavaju i ustanu odmorni.

Prema prognozama, danas nas očekuju najviše dnevne temperature od 32 do 36 stepeni ali i mogući pljuskovi s grmljavinom u popodnevim satima u Banatu, na istoku i jugu Srbije.

Toplotni talas do kraja ove nedelje

Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 36. U centralnim delovima Beograda pojava tropskih noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 23.