Meteorolozi u Srbiji najavljuju da će toplotni talas u našoj zemlji trajati sve do 8. juna , a Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut " je tim povodom objavio biometeorološku prognozu sa preporukama kako se ponašati na visokim temperaturama i kako se zaštititi.

- Očekuje pojava toplotnog talasa na teritoriji južnobanatskog okruga u periodu od 5. do 8. juna. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u domenu opasne pojave od 5. do 8. juna na teritoriji grada Beograda i južnobanatskog okruga, a 8. juna na području severnobačkog, severnobanatskog, srednjobanatskog i pomoravskog okruga, dok će u kategoriji potencijalno opasne pojave biti u periodu od 4. do 8. juna na severu, istoku i delovima zapadne, centralne i južne Srbije - navodi se na sajtu Instituta.