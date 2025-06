Što se tiče ležaljki i suncobrana one se kreću od 10 do 50 evra za set, a neki ugostitelji uslovljavaju kupače da poruče i piće bez obzira na to što su platili iznajmljivanje mobilijara.

U Fejsbuk grupi Grčkainfo pojavila se fotografija cenovnika sa plaže u Paraliji gde sve vrste kafa sa vodo koštaju pet evra, voda od pola litre iznosi 50 centi, dok flaša litar i po ide do četiri evra. Mnogi kupači tokom boravka na plaži uzimaju i sladoled koji košta pet evra, kokteli su od šest do osam, a pivo do 4,5 do šest.