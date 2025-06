Žena iz Srbije (73) u sredu je pronađena mrtva u moru kod popularnog grčkog letovališta Siviri na Halkidikiju. Ovo je već treći incident na moru koji se dogodio starijim ljudima za samo nekoliko dana, te stručnjaci za Kurir kažu da bi najstariji sugrađani, iako su more i letovanje blagotvorni za njih, trebalo da budu oprezni i pridržavaju se određenih saveta, naročito ako su hronični bolesnici!

Foto: GO Stari grad

U sredu je zamalo nastradao i stariji muškarac iz Skoplja koji je sa suprugom boravio na letovanju u Olimpik Biču u Grčkoj. Bračni par je, kako su preneli mediji, ušao u vodu držeći se za ruke. Muž, za razliku od supruge, nije znao da pliva. Udaljili su se od obale oko 50 metara, gde je voda bila do struka, kada se začuo vrisak i poziv u pomoć. Mladić iz Srbije koji je bio na plaži skočio je s ležaljke i bez razmišljanja pojurio ka vodi da pomogne. Uspeo je da izvuče čoveka na obalu, a jedna doktorka koja se nalazila među kupačima započela reanimaciju i tako mu spasla život.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine , naglašava za Kurir da je more blagodarno za sve - i stare i mlade, ali da bi stariji ljudi s nekom hroničnom bolešću trebalo da posebno povedu računa kada su na letovanju.

- Najugroženiji među njima su srčani bolesnici - bilo da su preležali infarkt ili imaju neke promene na srcu iz bilo kog razloga, zatim osobe koji imaju problema s krvnim pritiskom, kao i oni koji su imali problem s cerebrovaskularnom cirkulacijom - kaže dr Šehić i dodaje da bi stariji ljudi s hroničnim bolestima trebalo da biraju da idu na more u periodu kada nema velikih vrućina (maj, jun...).

- Takođe, savet bi bio i da na more idu u društvu bilo rodbine, bilo prijatelja, da po dolasku ne žure da što pre sve nadoknade, već da ostave sebi dan-dva da se adaptiraju. Na plažu je najbolje odlaziti u periodu kada nema pržećeg sunca - u prepodnevnim časovima ili kasno po podne. A u vodu se ulazi lagano, postepeno, s pripremom. Takođe, u plivanju treba uživati, ali ne i forsirati sebe - kaže dr Šehić naglašavajući i da u more ne bi trebalo ulaziti neposredno posle obroka, jer to obara pritisak, pa se osoba može osećati omamljeno.