Tako recimo na gradskom bazenu u Užicu koji je otvoren od 1. juna dnevna karta za decu do sedam godina košta samo 100 dinara, dok je za odrasle 250. Istu cenu ima i ulaznica za otvoreni bazen u Čačku koji je od danas na raspolaganju kupačima. Odrasli Subotičani će ove godine dnevnu kartu za bazen "Dudova šuma" plaćati 290 dinara, dok ista za decu od pet do deset godina košta 175 dinara. Kupači ovde mogu da iznajme i ležaljke koje koštaju 115 dinara.

Na teritoriji opštine Bački Petrovac turisti mogu da uživaju u "Petrolendu" koji se otvara od 20 juna, a cene ulaznica su maltene duplo skuplje. Tako deca koja su visoka od 110 do 140 centimetara ulaz radnim danima plaćaju od 950 do 990 dinara, dok vikendom iznosi od 1.190 do 1.290 dinara. Ulaz za odrasle radnim danima iznosi od 1.490 do 1.790 dinara, a vikendom od 1.890 do čak 2.090 dinara.