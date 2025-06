Pred okupljenom porodicom, prijateljima, kolegama iz stranke i članovima diplomatskog kora od Broza se oprostio predsednik SPS Ivica Dačić, koji je istakao da je Joška Broz bio živi simbol vremena u kojem su narodi ovog regiona, napaćenog teškom istorijom, doživeli procvat, emancipaciju i svoje najlepše godine i da je njegova životna misija bila da zaštiti to vreme od zaborava, ali i od pokušaja da se vrednosti stvorene u tom vremenu bace pod noge.

- Njegova generacija bila je predodređena da gradi humano društvo u kojem nema povlaštenih, ni počinjenih. Josip Broz je bio prvi unuk Velike Jugoslavije, ali u tadašnjoj Jugoslaviji to nije značilo nikakvu privilegiju. Iako je od ranog detinjstva živeo sa svojim dedom, to nije značilo da je naš Josip u bilo čemu bio povlašten u odnosu na svoje druge vršnjake i Josip je vrlo dobro to znao - rekao je Dačić.