- Uvek je vreme za delovanje pararegilijskih, paranaučnih, parahrišćanskih pokreta, sekti. Devedesetih godina je bilo bujanje sekti. Opet, razlikujem ozbiljno pojavljivanje sekti od ovog medijskog maga, on je za manipulacije preko društvenih mreža, ne verujem da je to neka religijska suština. To je budalaština. Društvene mreže su taj medijski prostor, i veoma su dobri mediji za omasovljenje takvih pokreta. Mislim da to nisu ozbiljni pokreni, broj sledbenika na društvenim mrežama ne znači ništa. Hristos je upozorio na to i u Jevanđelju piše "Čuvajte se lažnih proroka, koji će se pojaviti poslednjih vremena" - kaže Milojkov.