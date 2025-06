Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mladiće i devojke da, u okviru akcije „Otvorena vrata“, svake subote u periodu od 7. juna do 19. jula 2025. godine, u vremenu od 10 do 14 časova posete Vojnu akademiju.

U okviru ove akcije, a sa ciljem da se zainteresovanim kandidatima približi proces upisa na studije na Vojnoj akademiji, vojna visokoškolska ustanova organizuje i pripremnu nastavu svake subote počev od 7. juna pa sve do 19. jula. Pripremna nastava iz matematike se organizuje od 11.00 do 13.00 časova, a prikaz provere fizičkih sposobnosti od 14.00 do 16.00 časova.