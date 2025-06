Upitani da li bi podržali prodaju organa kad to neko radi iz očajanja, predstavnici SPC, Katoličke crkve i Islamske zajednice decidirano su protiv.

- Kupovina i prodaja organa apsolutno ne bi mogli da budu ni na koji način opravdani. Greh je ono što nas odvaja od Boga. Ukoliko će kupovina organa da mi produži biološki život, a da me odvoji od Boga, onda nemam nikakvu korist od tog organa - kazao je Popović, a Ninković naveo:

- Ne možemo podržavati greh. To je moralno nedopustivo u katoličkoj teologiji.

Sličan stav Islamske zajednice izneo je putem obraćanja i Jusufspahić, dok je Asiel kazao da je svaki slučaj specifičan:

- To dolazi od toga da neko želi da da organ, ali s druge strane želi i da za to dobije, da reši neki svoj problem. Dobar broj ljudi smatra da to nije problematično. Stvar je kako će pravni sistem to da reguliše, ali ne bih to stavio u kategoriju greha. Ako hoćete da date organ, a ne želite da naplatite, u čemu je razlika?