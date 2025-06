Sa više od 50 miliona pregleda i 265.000 pretraga samo tokom ovog meseca, ova metoda samoumirivanja podrazumeva blago i neprekidno trljanje stopala jedno o drugo dok pokušavate da zaspite. U nekim slučajevima, ljudi to rade nesvesno.

Kada je jedna tiktokerka pitala svoje pratioce: "Ko još leži u krevetu i trlja stopala?", mnogi su bili iznenađeni što je ova navika zapravo česta. "Nisam znao da to i drugi rade", dodao je drugi tiktoker, dodajući da on to "radi ceo život".