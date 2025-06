- To je konsalacija u kojoj živimo, ne bih rekla da je to samo zbog društvenih mreža jer smo svi svedoci naše svakodnevnice. Na putu do ovde sam osećala vrstu stresa, koji ljudi više ni ne mogu da prepoznaju jer su se valjda navikli, to je sada optimalni nivo stresa. Međutim, to uopšte nije optimalan nivo stresa. U saobraćaju vidimo lepezu manifestacija svih psihičkih poremećaja, frustraciju i anksioznost. Ljudi to ne mogu da manifestuju tamo gde je to počelo, već se istresu na prvu osobu ili objekat koji je prisutan u trenutku eskalacije tih osećanja.