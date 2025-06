Gostujući u dnevniku RTS on se dotakao i aktuelnih tema pa se osvrnuo i na fudbalsku utakmicu reprezentacije u Tirani.

"Ako albanska država to ne može da kontroliše, sportske asocijacije treba da preduzmu mere"

Dačić je komentarisao i incidente uoči utakmice Srbija – Albanija u Tirani, gde su promovisani ekstremistički simboli i cepana srpska zastava, i napomenuo da država ne može tu da reaguje u smislu preduzimanja neposrednih mera, zato što to se nije desilo na teritoriji Srbije, ali da to u svakom slučaju jeste nešto što svi moramo da osudimo.

“Očigledno je da postoji jedna sistematski negovana mržnja prema Srbiji i srpskom narodu, koja je deo jedne opšte društvene slike. I to se naravno prenosi i na sportske manifestacije. I ovde je pitanje samo da li albanska država može to da kontroliše i da li hoće da kontroliše. Ako ne može da kontroliše, onda sportske asocijacije koje treba da se bave svim ovim pitanjima sigurno treba da preduzimaju i određene mere. Ono što hoću da kažem, to je da svi treba tu da budu ravnopravni“, poručio je Dačić.