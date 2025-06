Uvek budite na oprezu i uvek reagujte kada vidite da neko slika ili snima vaše dete. To nije normalno i onaj ko to radi sigurno to ne čini iz nekih dobrih namera.

- Prvo sam pomislila da je u pitanju pedofil, a onda mi se javila sumnja i da je u pitanju neka trgovina ljudima. Ne znam šta je u pitanju, ali nešto jeste. To nije normalno ponašanje, on je s tom fotografijam nešto hteo. Iskreno, ja sam i sad uplašena, ali me to neće sprečiti da uradim sve što je do mene. Ko zna koliko je fotografija druge dece još bilo u tom telefonu - kaže ona i dodaje da će u PU u Petrovcu na Mlavi u ponedeljak tražiti policijski izveštaj kako bi svojim advokatima mogla da dostavi podatke o licu koje je slikalo njenog sina i nastavi dalje postupak. Svim ostalim roditeljima je uputila važnu poruku: