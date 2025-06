- Kako je izvor vlage daleko, nestabilnosti će, na sreću, biti vrlo retke, ali to ne znači da ih uopšte neže biti. CAPE vrednosti nisu visoke jer vlage neće biti u većoj meri, ali su ostali faktori nestabilnosti vrlo visoki tako da je ponegde moguća pojava kratkotrajne vremesnke nepogode uz olujan vetar i pojavu grada. U toku noći ka ponedeljku ređih nestabilnosti može biti nad istokom BiH i nad središnjom i jugoistočnom Srbijom - kaže Čubrilo i dodaje da će iza fronta ka nama, sa severozapada, strujati osetno svežiji vazduh, tako da će se u ponedeljak maksimumi kretati od 17 stepeni na severozapadu do oko 30 stepeni, uz obalu Jadrana gde će se zadržati toplo vreme ali uz buru.

- Do sledećeg vikenda uglavnom suvo, uz osetno svežije noći, te bi oko utorka na najvišim planinama bila moguća i pojava prizemnog mraza, a generalno minimumi će se kretati od +7 do +14 stepeni Celzijusa. Makismumi letnji, ali ne visoki. Trebalo bi biti u opsegu od +24 do +29 stepeni Celzijusa, duž Jadrana oko +32. Za sledeći vikend otopljenje te bi se maksimumi kretali od +26 do +32 stepena Celzijusa, na moru oko +35. Oko 17. juna se očekuje destabilizacija atmosfere kao najava mogućeg jačeg pogoršanja i osveženja posle 18.06. Večeras premeštanje hladnog fronta, ređa pojava nepogoda i osetno osveženje. Narednih dana sveže noći, a danju bez vrućine - istakao je Čubrilo.