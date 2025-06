Tunis je kao začin u čaju, neprimetan na prvi gutljaj, ali bez njega ne bi bilo ukusa. Ova severnoafrička zemlja, smeštena između Mediterana i Sahare, nosi u sebi slojeve istorije, dodire Orijenta i boje koje se pamte. A kad se uputite prema Cap Bonu, poluostrvu koje se zaljubljuje u more svakim svojim zalivom, shvatićete da ovde život teče drugačije…sporije, toplije, uz zvuke vetra i miris soli.

U mestu Korba, poznatom po peščanim plažama koje škripi pod nogama kao šećer, nalazi se Africa Jade Thalasso – hotel koji je više od mesta za boravak. On je oaza. I to ne neka dosadna, već oaza sa stilom, bojom, ukusom i karakterom.

Prva stvar koju ćete primetiti jeste plaža. Ona nije obična. Beli pesak, bez ijednog oštrog kamena, more koje postaje tirkizno pod suncem, i tišina koju remeti samo povetarac. Ležaljke i suncobrani su tu, i potpuno besplatni. Sve što vam je potrebno jeste peškir (uz depozit).

All Inclusive koncept u glavnom restoranu Le Pecheur obuhvata doručak, ručak, večeru, kasni doručak i užine. Tu su i osveženja uz lokalna pića, kako alkoholna, tako i bezalkoholna. A ako ste ljubitelj tematskih večera ili želite da proslavite nešto posebno, u hotelu postoje i à la carte restorani uz doplatu, sa raznovrsnom kuhinjom, od mediteranske do tuniske.

Posebna draž ovog hotela su i barovi, od lobby bara, preko pool bara, pa sve do Moorish kafea, gde je čaj deo tradicije i gostoprimstva. (samo je čaj uključen u koncept – sve ostalo se plaća, ali vredno je.)

Africa Jade Thalasso nije hotel u kojem se samo spava – to je mesto gde duša diše, gde vas jutrom budi miris mora, a uveče uspavljuje pesma vetra kroz palme. To je destinacija za one koji žele pravi odmor, bez pretenzije, ali s dozom stila.