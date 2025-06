U Srbiji, prema zvaničnoj statistici, najmanje 309 dece čeka na usvajanje . Dok mnoga od njih detinjstvo provode bez roditeljskog oslonca, u ustanovama poput one u Zvečanskoj, mali broj njih dobije šansu za život u starateljskoj porodici . Takav put prošao je i Mihajlo Pavić, danas uspešan voditelj i medijska ličnost, a nekada dečak bez roditelja.

- To je za mene bio najveći izazov i najveći strah. Kao dete koje je želelo porodično okrilje i ljubav, to je bio ogroman korak - rekao je Pavić.

- Imao sam sreću da su me okruživali divni prijatelji i njihovi roditelji koji su postali i moji. Iako sam izgubio biološku porodicu, stekao sam izabrane porodice - rekao je i dodao da su neke situacije ipak bile izuzetno teške:

Mihajlova životna borba od deteta iz doma do televizijskog lica: Roditelje sam izgubio, ali sam stvorio porodicu koju sam sam izabrao Izvor: Kurir televizija

- Odnosi su postali komplikovani, to nas je udaljilo. Ali sam ostao u kontaktu sa svim drugim ljudima koji su me vaspitavali i pružali podršku i ljubav. To je moja izabrana porodica - rekao je.