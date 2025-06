- Tog dana porođaja, sama sam otišla u našu kuću na selu da uzmem neke stvari koje su mi ostale preko leta tamo. I osetila sam jak bol u predelu stomaka, otišla do toaleta i dobila retku stolicu. Kako sam mislila da sam prehladila stomak, skuvala sam sebi čaj i legla da odmorim, bol u stomaku je prestao i taman kad sam se opustila opet mi se išlo u toalet. Kada sam sela na wc šolju i napela se, kako to obično radimo u toaletu, osetila sam nesveticu i pritisak iz vaginalnog otvora, ali nikakav bol. Ubrzo sam shvatila da nešto izlazi iz mene pa sam u panici ustala, na momenat sam se toliko uplašila i pomislila da umirem i da mi organi ispadaju "napolje". Ali sam se u tren oka sagnula i videla bebu do pola izašlu iz mene kako "visi" iznad wc šolje. U panici sam je uhvatila za glavu i bukvalno izvadila iz sebe i prigrlila. Ona je odmah počela da plače, a ja sam preživela momentalni šok.

- Najleša bebica na svetu. Nisam isprva ni videla kog je pola, nisam se na to ni fokusirala jer je stanje šoka u meni bivalo sve jače. Tada sam shvatila da me nešto "zateže" i ubrzo sam spoznala da je to pupčana vrpca koja visi iz mene. U panici sam je samo povukla i cela posteljica je izašla iz mene. Nisam znala šta da radim sa posteljicom i gde je stavim, jer je bila spojena pupčanom vrpcom za bebu, pa sam je stavila na njen stomačić i tada shvatila da je moja beba devojčica.

- Iz mene je samo lila neka voda (kasnije su mi objasnili da je vodenjak). Hitna pomoć je brzo stigla. Ali u momentima dok smo ih nas dve čekale, moju ćerkicu sam ljubila u čelo i pitala je otkud se ona tu stvorila, a da mi nije dala znak da postiji. Momenta kada je došla hitna se slabo sećam, jer mi je njihov dolazak izavao paniku. Do tada sam bila prilično smirena, ali oni su bili u priličnoj panici, čak su i promrljali nešto "samo da beba preživi, mnogo je mala". Ta rečenica me je celu zaledila, nije mi bilo jasno zašto je ona ugrožena, kada je plakala i normalno me posmatrala najlepšim malim okicama. Puta do bolnice se i ne sećam. Ginekolog me je u bolnici dočekao, čestitavši mi na hrabrosti i vodivši me na pregled. Ali ja sam sve vreme mislima bila uz moje dete, koje je tada bilo na pregledu, sve vreme mi je ozvanjala ona rečenica doktora iz hitne. I sve dok me nisu uverili da je moje dete dobro nisam se umirila.