Pokrenuti po zamisli ministra Milana Krkobabića i pesnika Ljubivoja Ršumovića i održani do sada 363 puta četiri godine zaredom, ovi susreti svake godine okupljaju sve više sela, ljudi, dece, svojevrsne su pozornice radosti i života. Potpredsednik komisije za odobravanje sredstava po ovom programu Risto Kostov izjavio je „U ime nas iz Komisije i predsednika Ljubivoja Ršumovića imam samo kratku poruku – Neka krenu Miholjski susreti sela Srbije!“

Samo prošle godine, Miholjski susreti okupili su više od 200.000 posetilaca ali i prolaznika, putnika namernika, turista... Od Vojvodine do Kosova i Metohije, od Drine do Stare planine, od Subotice, Kikinde, preko Šapca, Požarevca, do Negotina, Crne Trave, Ljubovije i Orahovca - orila se pesma, igrala su se kola, kuvali se pasulj i riblja čorba, pekle pite, štrudle, birali najlepši fijakeri, istkani ćilimi, nošnje…