- Obavezna kontrola, pa i promena kočione tečnosti jer ona zbog visokih temperatura može da proključa, a sama korozija od vlage se pravila tu tokom zimskog perioda. Ako idete prema Grčkoj, ponesite nešto za gašenje požara, to malo ljudi poštuje, pa plaćaju kazne tamo u Grčkoj. Uvek voda u kolima jer su velike gužve i preporučujem naočare za sunce jer je po jakom suncu nebezbedno voziti bez njih.

Idete kolima na more? Automobilista pred kamerama Kurira otkrio na šta da obratite pažnju Izvor: Kurir televizija

- Najveći problem nastaje kada dođe do curenja ulja iz motora, a razlozi za to mogu biti mnogi. Dakle, to uvek dolazi u kontakt sa auspuhom, a onda postoji velika opasnost od požara. Bitno je da oko DPF filtera katalizatora postoji termoizolacija koja štiti motor od temperatura. Bitno je proveriti i mažetne, ali i bilo kakva curenja iz hladnjaka i sličnih delova.