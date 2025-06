- To sad izgleda ovako - dođete kod lekara, pregleda vas, potvrđuje privremenu sprečenost za rad, koja se direktno šalje elektronskim putem na portal za pacijente E-zdravlje. Ko se registruje na E-zdravlju, tu potvrdu dobije u elektronskoj formi, dok je ostalima lekar štampa. On daje i mišljenje na koliko otvara bolovanje i predlog kontrole, tj. datum kada pacijent treba ponovo da dođe i eventualno produži ili zatvori bolovanje. Veliki je benefit što su lekari podržali upis datuma kontrole, jer je to u stvari datum do kada traje bolovanje. Dobar deo lekara je i sam često unapred davao doznake, što nije bilo po zakonu, ali baš zato da ljudi ne bi opet dolazili ako nema potrebe. U slučaju da se pacijent oseća bolje i nema potrebe da dolazi kod lekara, bolovanje se tim datumom kontrole zatvara, kreiraju se doznake i šalju pacijentu na portal E-zdravlje. Oni bez naloga na portalu moraju ići kod lekara da im štampa doznake - objašnjava Radoman.