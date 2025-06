- Majka je tog 27. marta 1956. godine osetila bolove i stigla do železničke stanice u našoj rodnoj Rači kod Kuršumlije. Čekala je da naiđe voz kako bi stigla do bolnice u Prokuplju da se porodi, ali ja nisam hteo da čekam. Kada je primetila da će se poroditi, otišla je u stan iznad stanice i tamo me rodila - priča nam Jordan, koji je penziju dočekao kao šef održavanja pruge u Prokuplju.