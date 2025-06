Dok nastavno-naučna veća fakulteta u Srbiji izglasavaju početak onlajn nastave i dok je ona na nekim visokoškolskim ustanovama već počela , deo studenata u blokadi ne želi da se vrati na nastavu do ispunjenja njihovih zahteva. Dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević kaže da većina studenata u blokadi razume neophodnost i važnost završetka akademske godine, zbog opstanka fakulteta i upisa naredne generacije studenata . Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić tvrdi da je godina, u suštinskom smislu, već propala i da bi trebalo imati u vidu da država može da razmatra i alternativne metode ulaganja u naučni program.

Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić tvrdi da je za njega sumnjivo to što se o jučerašnjem sastanku govorilo kao konstruktivnijem, ali bez konkretnih vremenskih okvira za razrešenje krize .

Država i autonomija univerziteta

Profesor Vuletić smatra da se država, faktički, do sada nije mešala ni na koji način u autonomiju univerziteta .

"Država se faktički ne meša u nastavni i naučni proces. Država je jedino davala novac kako bi se obezbedio razvoj naučnog i stručnog podmlatka. To je bio dobar model. Država sada razmišlja i o alternativnim modelima i to je nešto što bi trebalo uzeti u obzir. Dakle, nije obaveza države da finansira državne univerzitete, iako ja mislim da je to najbolji način", navodi Vuletić.