- Cele godine imamo probleme sa crevnim infekcijama, nekada je to na nivou želuca i da dete povrati par puta, a nekada je to popraćeno dijarejom. Leti zapažamo veći broj infekcija jer su velike vrućine, deca se više hidriraju, a to razredi masu u želucu koja se sastoji od hrane koju manje unose. Mogu se desiti i ređe stolice koje nisu infektivne, već funkcionalne i prestaju vrlo brzo, a one nisu popraćene temperaturom - započela je Škorić.