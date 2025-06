Saša je za Kurir otkrio celokupan put tranzicije pola u Srbiji, od psihološke provere, preko same operacije, pa i osude okoline i prihvatanja samog sebe.

Zamislite da se budite svakog jutra u telu koje vam nije prirodno. Da vam ljudi govore kako ste devojčica, a vi od malih nogu znate da to nije istina. Da živite sa osećajem da ste zarobljeni – ne u društvu, ne u porodici, već u sopstvenom telu.

Promena pola je tema o kojoj se mnogo priča, ali često bez znanja, razumevanja i empatije.

Kako izgleda put od spoznaje identiteta do potpune tranzicije za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Saša Đurišić, mladić koji je rođen kao devojčica, ali je danas potpuno ostvareni muškarac, a stručan komentar o ovoj temi za Kurir su dali dr Aleksandar Milošević, urolog i Bojana Šlajmer, psiholog.

MOMENAT SHVATANJA

- Negde sa šest godina sam imao tu svest da se ne osećam kao devojčica. Doduše, tada nisam imao naziv za to, nisam znao da to postoji, samo sam se osećao kao da nešto nije kako treba i da sam jedini na svetu koji se tako oseća. Dugo sam to krio jer sam smatrao da to niko neće razumeti i da ću biti bez podrške. U pubertetu i dolaskom interneta pronašao sam slične sebi i našao sam naziv za moje osećanje i da je zapravo moguće obaviti tranziciju i to u Srbiji. Međutim, prvi put kada sam sa nekim otvoreno prorazgovarao o tome bilo je u dvadesetim godinama - započeo je svoju priču Đurišić.

NIJE NAIŠAO NA RAZUMEVANJE IZABRANOG PSIHOLOGA

- Prvo sam rekao psihologu u nadi da će mi dati smernice i podršku, ali nisam naišao na to. Kada sam saznao da postoji tim za transrodna stanja, obratio sam se njima i tako sam otpočeo tranziciju. Što se okoline tiče, svoju situaciju sam obelodanio porodici i prijateljima, ali ne znam šta bih rekao o tome. Svi su to okej prihvatili, imao sam sreće, ali ne bih to tako nazvao jer smatram da je ovo nešto normalno. Sve vreme sam imao strah da me neće shvatiti.

KADA DETE MOŽE DA DOBIJE SVEST O KRIZI POLA?

Šlajmer je odgonetnula kroz šta sve dete psihološki prolazi kada razume da nešto sa njim nije uobičajeno:

- Negde sa tri godine dete već razume pol na osnovu fizičkih karakteristika. Sa četiri godine počinje da prepoznaje ko je dečak, a ko devojčica. Nešto kasnije, sa sedam godina, razvija rodne uloge i tu je ključni momenat. Međutim, važni je istaći da je put od tranzicije do transformacije jako dug. Tu je prisutan nestabilan identitet jer se on gradi tokom celog života, pa se mnogo ljudi predomisli od promene pola jer se radi o nepovratnim promenama. Nekada porodice hoće dečaka, a rodila se devojčica, pa formiraju ličnost tako što recimo seku kosu, pa tu dolazi do promena u samoj ličnosti. Potrebno je sačekati dvadesete godine kako bi se identitet stabilizovao. Svakako, najosetljiviji period tokom odrastanja jeste pubertet.

Kada je mentalni sklop spreman za ovakvu promenu, dr Milošević je otkrio kako izgledaju naredni koraci:

- Kada smo krenuli da radimo, zapravo je psiholog najduže bio zadužen za njega, a to je u trajanju od oko dve godine. Hormonska terapija traje od godinu do dve godine, ali mnogi zbog interneta koriste hormone na svoju ruku i to može da bude opasno i da oteža razne preglede. Najveći problem je greška jer u ovoj situaciji ako se ona načini, nema nazad.

Đurišić je nastavio sa svojom pričom, pa je sa gledaocima Kurir televizije podelio kako je put izgledao nakon samospoznaje i prihvatanja:

- Krenuo sam na razgovore sa psihijatrom, koji su u mom slučaju nešto duže potrajali od uobičajenog. Mislim da to nije dobro iz ove perspektive jer mislim da svako ima pravo da odlučuje sam za sebe. Mislim da je svako odgovoran za svoj život, da ne bi trebalo treća osoba da govori o tome kako se ja osećam, šta ću da radim sa telom... Okej, možda mogu da napravim grešku, ali ona ostaje isključivo meni. Svakako, nisam se pokajao oko same odluke, iako postoje i takvi primeri. Put je jako težak i ne mislim da bi neko iz hira probao tako nešto.

KVALITET ŽIVOTA DANAS

- Sada je mnogo bolje, hormonska terapija traje do kraja života. Moje telo više ne proizvodi hormone prirodnim putem. Kvalitet života je mnogo bolji. Što se tiče birokratskog aspekta, to se radi brzo, menja se matični broj, uzme se željeno ime, tako je bilo pre pet godina kada sam počeo sa tim. Tada je morala da se izvrši hirurška intervencija za promenu dokumenata, a sada je dovoljno da godinu dana budete na hormonima i to znatno olakšava situaciju.

Šlajmer je dala savet za roditelje koji od deteta čuju da ima želju za ovako nečim:

- Kompleksno je pitanje, da li je to nametnut čin ili osoba zaista ima nesklad pola i rodnog identiteta. Roditelji bi trebalo da prihvate realnost i da saslušaju dete, zašto se tako oseća, koji su motivi i da li je to samo igra ili je zaista potrebna transformacija. To su nepovratne promene, trebalo bi biti oprezan, a i zbog toga što onda nema reprodukcije. Svi ti parametri moraju da se uzmu u obzir da bi osoba bila u skladu sa svojim telom nakon promene pola. To nije samo individualni problem, već cele porodice, pa i oni moraju da prihvate činjenicu da se dete oseća neusklađeno i da bi prvo trebalo verbalizovati takav problem.

Saša se nadovezao, pa odgonetnuo da li je cela porodica ušla u priču nakon što je priznao:

- Da, naravno psihijatar je vodio razgovore sa ocem i majkom koji su inače razvedeni, tako da to jeste pomoglo celoj priči da oni to prihvate.

SEKSUALNI ŽIVOT NAKON PROMENE POLA

- Razmena seksualne energije je toliko različita kod parova da to zavisi od mozga. To je totalno individualno. Vrlo je bitno da osoba koja uđe u tranziciju bude sigurna sama sa sobom, da ne padne na uticaj partnera ili slično. Mora da bude svestan svih posledica, zato i jeste bitan momenat sa psihologom. Ova operacije je nepovratna, pa može doći do seksualne nesreće i neshvatanja. Trans ličnosti često zamagle sliku zloupotrebnom hormona pre operacije, pa i mozak podlegne tom uticaju. Menjanje tela je ozbiljna stvar, iako je mozak vrhovni komandant - rekao je dr Milošević gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije.

Saša Đurišić je pred kamerama Kurira odgonetnuo kako izgleda njegov seksualni život:

- Trenutno je moj ljubavni život nepostojeći. Inače sve normalno funkcioniše, kao što je doktor pričao, sve je stvar mozga, nije bitan polni organ. Naprimer, moje telo sada nije ono što sam ja zamišljao, ali živim sa tim i učim kako da sa njim funkcionišem u partnerskim odnosima. Nije to vau, kao što sam zamišljao kada sam bio mali, ali je korak ka tome da se ja bolje osećam u svom telu, meni se moje telo više ne gadi. Ranije nisam mogao sebe da pogledam u ogledalo.

Đurišić se za kraj osvrnuo na trenutke depresije i anksioznosti:

- Imao sam to kao i većina transrodnih osoba. Bile su i suicidalne misli, a to se dešavalo u ranijoj dobi, najteže je bilo sve dok nisam krenuo u tranziciju. Nije sve vezano za transrodnost, to nije jedini problem koji mi imamo, postoji život i van toga, iako nas to najviše definiše, a pogotovo u društvu. Uz pomoć psihologa i lekova sam prevazišao depresiju i slične osećaje.

