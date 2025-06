Kurir je u novoj humanoj akciji - donirali smo klima-uređaje Dnevnom centru za decu i mlade sa smetnjama u razvoju "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici !

Preko Jarinja, pa kroz Zvečan, nad kojim je čuvena tvrđava, a na njoj i srpska zastava, stižemo u podeljeni grad na Ibru, čiji most čuvaju italijanski karabinijeri. Od dominantnog spomenika knezu Lazaru pa naviše, uskim uličicama stižemo do povelikog zdanja. Pod letnjikovcem nas čeka žena koja je sve ovo stvorila.

Donacija Kurira Dnevnom centru za decu i mlade sa smetnjama u razvoju "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici! Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- Ovo je drugi put za mesec i po dana da smo na Kosovu i Metohiji. Prvi put smo bili u Šilovu, gde smo obradovali osnovce i tada smo najavili da će Kurir imati puno akcija , kojima će pomoći i olakšati život na ovim prostorima. Sad smo donirali klime za centar, i to u saradnji s našim poslovnim partnerima u distribuciji "Beokolpom" i "Štampa sistemom" - kazao je Dragan Milić, direktor Kurira, i istakao:

Dnevni centar za decu i mlade sa smetnjama u razvoju "Podrži me" u Kosovskoj Mitrovici Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC



- Kurir je vrlo ozbiljna kuća, i ne samo da ste nam pomogli donacijom tri klime nego će i još ljudi dobre volje čuti za nas i pomoći ovoj deci i mladima sa smetnjama u razvoju, kojih kod nas dolazi 209 s celog Kosova i Metohije. Ovde je i Srba, i Roma, Bošnjaka, Albanaca. I to od dve do 47 godina starosti. Imamo isturena odeljenja i u Zubinom Potoku, Goraždevcu i Leposaviću, ali to se svodi na jednu prostoriju bez dovoljno stručnog kadra, pa svi dolaze i u Mitrovicu - ističe Rakićeva i zahvaljuje direktoru Kurira, ali i dopisniku Kurir televizije Darku Mirkoviću, koji je preneo u Kurir da im treba pomoći.