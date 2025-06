- Kao roditelji dece iz KUD "Mladost" Kovin, želimo da istaknemo da je celokupna organizacija takmičenja i gostoprimstvo u Sokobanji bilo za svaku pohvalu. Medutim, ono što nas duboko zabrinjava jeste činjenica da je, prema priloženim dokazima, prvo mesto na takmičenju bilo unapred određeno - i to pre nego što su svi ansambli završili nastup. To obesmišljava trud dece, podriva veru u pravičnost takmičenja i šalje lošu poruku svima koji u folklor ulažu vreme, rad i ljubav. Kao roditelji ansambla, tražimo da se ovakve situacije više nikada ne ponove, da se rad žirija detaljno preispita i da se postave jasni i objektivni kriterijumi, kako bi se deci obezbedili jednaki uslovi i fer takmičenje - istakli su roditelji dece iz KUD "Mladost" Kovin.

U KUD "Soko", koji je glavni organizator događaja, kažu za Kurir da je to društvo konkretno bilo odgovorno za prijem gostiju, hranu, osveženje, a da je za tehnički deo bio odgovoran Centralni savez amatera u kulturi Srbije, koji je bio odgovoran i za izbor žirija.

- Besmislena je tvrdnja da je odluka doneta pre nego što je program završen. Jedan od čalnova žirija je pravio svoju ličnu evidenciju dok je gledao ansamble i stavio je malu jedinicu pored KUD "Stanko Paunović" iz Pančeva koji je nastupao šesti, jer mu se taj nastup najviše dopao do tada. To je video neko od roditelja koji je sedeo iza njega i pogrešno protumačio. Član žirija je odgledao sve nastupe i kasnije svoju listu prilagođavao. Pored toga, ta tvrdnja je besmislena jer odluku o pobedniku donose sva tri člana žirija. Svi daju bodove koji se kasnije sabiraju - kaže on dodajući da nije tačno ni da je primedba da nema dečaka diskriminatorska.