- Nakon nekoliko poziva, Turci su u besu dovukli slamu i granje na otvor pećine. Oni su zapalili to i ljude unutra u dimu ugušili. Od turske reči "kad", što znači dim, ova pećina od tada nosi ime Kađenica, odnosno okađena pećina. Na delovima stene vidimo tragove tog dima o garavljenju stene - Goran Nikolić, Turistička Organizacija - Čačak.

- Pronađeni su posmrtni ostaci, delovi posmrtnih ostataka stradalnika i to što je tada pronađeno, sahranjeno je u dva kamena sarkofaga. Između ta dva kamena sarkofaga ozidana je oltarska apsida, što ovom mestu daje i karakter crkve. Zato kažemo da je ovo spomen-kosturnica, crkva, pećina, kađenica - rekao je Nikolić.

Devedesetih godina ponovo je obavljeno uređivanje pećine i prilaza do nje, budući da svetilište pripada manastiru Preobraženje.

- A zanimljivo je da je 1991. godine na Vidovdan, kao što se svake godine ovde na Vidovdan drži opelo za stradale, u ovoj pećini brinu monasi iz manastira Preobraženje, patrijarh Pavle je došao ovde i držao opela za stradale. To je prvo pojavljivanje patrijarha Pavla u službi, otkad je imenovan za srpskog patrijarha - zaključuje Nikolić.

Kađenica se prostire na oko 150 kvadrata, a u poslednjih nekoliko godina, prilaz do nje znatno je olakšan. Ranije su do ovog mesta dolazili planinari, ali sada je urađena pešačka staza od starog železničkog mosta i na kilometar i po od Ovčarbanje hodom dolazite bez većeg uspona do zbeg crkve Kađenica.