- Savetujem roditelje da sve zavisi od situacije. Ako je jedno matursko veče, koje je jedna posebna prilika za pamćenje, u tom smislu se mogu napraviti neki izuzeci, ali ne preterani. Inače, mislim da bi odnos prema novcu trebao biti umeren i planiran i ne bi trebalo da bude nešto što će se dešavati preko granica roditelja, već treba decu uputiti u to kakvi su to troškovi, da li je to racionalan trošak ili ne – rekla je Kenićeva.