- Mi kod mladih ljudi možemo, u poslednje vreme, da primetimo pojačan stepen agresivnosti i to je negde što svakako doprinosi problemu u komunikaciji među samom decom. Imamo povećanu stopu vršnjačkog nasilja, a onda potom imamo i generalno nasilno ponašanje dece i mladih i prema svojim profesorima, nastavnicima. Suština je uticati na smanjenje te stope agresivnosti, koliko je to naravno moguće, kroz jedno isključivo preventivno delovanje.

- Oružje nije dostupno, pogotovo ne u našoj zemlji. Mi imamo vrlo stroge propise koji regulišu kako se do oružja dolazi, ko može posadovati oružje, ko može nositi oružje. Imali smo slučaj kod maloletnog dečaka iz Ribnikara koji je na ilegalan način došao do relativno dobro čuvanog naoružanja - rekao je Antonović i dodao:

- Njegov problem je bio taj što je ilegalno išao u streljanu gde je učen kako da rukuje tim vatrenim naoružanjem i to svakako jeste otvorilo jedno pitanje ko i na koji način može ulaziti u streljanu i učiti da rukuje vatrenim naoružanjem. Kada govorimo o Austriji, Vidimo da je ovaj mladi čovek od svega 22 godine imao u posedu pištolj Glock i imao je jedno naoružanje koje nije toliko lako do njega doći, u pitanju je sačmarica. Kako je on do toga došao, ostaje da se vidi i da se ustanovi, ali ja lično ne verujem da je mogao to imati u legalnom posedu.