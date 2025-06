- Reč influenser je pojam koji se odnosi na neku osobu koja utiče na naš život na ovaj ili onaj način. Za mlade ljude to i jeste uticaj, ali ja mislim da su roditelji naši najveći influenseri, sa savetima od prvog dana našeg postojanja. Sasvim slučajno sam došla na ideju da napravim pesmu pod tim nazivom - "Influenser". Ja inače volim zanimljive tekstove i po tome sam postala poznata, jer sam uvek birala neobične tekstove. Tražila sam pozitivnu pesmu i to sam i rekla ljudima sa kojima radim - kaže pevačica Julija i dodaje:

- Bilo koja osoba koja vrši uticaj je influenser, vi u najrazličitijim sferama možete imati različite ljude od uticaja. Taj uticaj može biti pozitivan i negativan. Preko društvenih mreža se najlakše utiče, ali to ne znači da nismo imali ljude od uticaja i ranije. Trenutno je na internetu osamdeset posto sadržaja promotivno. To ne moraju biti direktne reklame, ali to može biti samo sadržaj koji privlači pažnju. Dolazi onda do toga da ljudi imaju negativan stav o tome, jer ljudi imaju revolt prema tome ako ih neko tera da nešto kupe. Influenser jeste zanimanje, to je jedna mala medijska produkcija, ali je takođe i životni stil. Vi od vaše svakodnevnice pravite javni život - rekao je Ivanišević i dodao: