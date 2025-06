- To mogu da učine vrlo jednostavno kod svog operatera kod kog su pretplaćeni. Znači, da li je to MTS ili bilo koji drugi operater, mogu da urade to preko aplikacije, u samoj poslovnici ili na sajtu, izvrše pretragu, Ne zovi. Ukoliko su baš stari, mogu da daju nekome ovlašćenje, da ih neko upiše. Onog trenutka kada su upisali svoj broj telefona, trgovci više nemaju pravo da ih zovu. Ukoliko krše tako nešto, naravno, tu je država Srbije, opet da zaštiti svoje građane. Prijavite takav poziv, takvo uznemiravanje na 362-8800, Omladinska brigada 1 ako je poštom ili podnesite prijavu i kazne su od 30 do 50 hiljada dinara i oni prestaju da zovu.