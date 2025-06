Rođen je od jelinskih roditelja u samarijskom gradu Sihemu 105. godine. Usrdno je tragao za mudrošću kod filozofa, najpre stoika, zatim peripatetika, pitagorejaca i najzad u platonista, ali mu je čudesni starac Trifon objasnio da ljudi ne mogu znati istinu o Bogu dok im je Bog ne otkrije, a On je to uradio u knjigama Svetog Pisma.

Došavši u Rim u dolami filozofskoj, on ubrzo stekne tamo veliko poštovanje i mnogo pristalica. Videći mučenje nevinih hrišćana, on napisa apologiju (odbranu) hrišćana i hrišćanskog učenja i preda je caru Antoninu i senatu. Car s pažnjom pročita apologiju i naredi da prestane gonjenje hrišćana. Justin uze prepis careve naredbe i s njom ode u Aziju gde pomoću te naredbe spase mnoge hrišćane. Potom se vrati u Rim. Kada nasta gonjenje od cara Marka Aurelija, on napisa drugu apologiju i uputi je caru. Neki nečasni filozof Kriskent, cinik, iz zavisti ga optuži kao hrišćanina, te Justin dopade tamnice. Želeći smrt Justinu, a bojeći se da se ovaj kako na sudu ne opravda, Kriskent iskoristi priliku, te nekako otrova Justina u tamnici 166. godine.