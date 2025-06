Da li je zmijama mesto u gradskom okruženju, kako se one tu nađu i da li treba da ih se plašimo, objasnio je biolog Zoo-vrta Kristijan Ovari, ističući da svake godine u ovo vreme imamo priču sa zmijama. Postoji generalni strah, a nama je kroz evoluciju vrste to je bila pomoć da opstanemo. U nastavku on otkriva i jednu strašnu istinu koja će vam verovatno promeniti razmišljanje - zmijama je opstanak ugrožen, odnosno one izumiru.