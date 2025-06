Srpski premijer Đuro Macut izjavio je da je sa rektorom Beogradskog univeriteta Vladanom Đokićem na poslednjem sastanku dogovoren vremenski okvir kako da do kraja jula bude završen zimski semestar .

On je gostujući na RTS rekao da bi kontinuitet u radu omogućio da svi završe školsku godinu na vreme.

"Budžetske kvote će svakako biti definisane do kraja juna i neće se smanjivati, odnosno, ostaćemo na onome što je dogovoreno ranije i kakav je bio plan prošle godine. Neće biti dva upisna roka, već jedan, jedinstveni. O načinu realizacije upisa ćemo razgovarati u odnosu na dinamiku realizacije nastave. Neki univerziteti su bili aktivni i već su završili godinu, kao što je univerzitet u Kosovskoj Mitrovici i u Novom Pazaru. Beograd je negde najsporiji, i on se sada otvara", rekao je Macut.

"Rektori su razgovarali sa svojim dekanima i naravno tu je bila komunikacija i sa kolegama studentima. Obuhvaćen je čitav korpus svih učesnika u procesu visokog obrazovanja i mi smo negde u tom četvrtom ciklusu razgovora stigli, na inicijativu rektora Đokića, da uspostavimo i definišemo jasan završetak akademske godine", istakao je premijer. Rekao je da je danas završio razgovore sa preostalim rektorima državnih univerziteta i ponovio da su se dogovorili da četiri nedelje budu posvećene završetku zimskog semestra i započinjanju letnjeg semestra i da se obavi jedan ispitni rok, a to je u najvećem broju slučajeva januarski rok.

"To je planirano za kraj jula, ali pre toga postoje neke radnje za početak procesa, to je raspisivanje konkursa za za upis nove akademske godine i tu postoji jedno stručno uputstvo koje je jako bitno, a koje definiše uslove i način pristupanja prijemnim ispitima", rekao je premijer.

Na pitanje da li je moguće da se ova akademska godina privede kraju do kraja oktobra, premijer Srbije je rekao da je to ključna tačka njegovog mandata i dolaska u Vladu.

Macut je potvrdio i da je Beogradski univerzitet visoko rangiran na Šangajskoj listi najboljih svetskih univerziteta, precizirajući da je ta pozicija u većini slučajeva između 300 i 400 mesta.

"Kao član akademske zajednice Univerziteta u Beograd i sam sam tome doprineo", rekao je on, dodavši da je nedavno bio dobitnik nagrade za naučni doprinos na Medicinskom fakultetu.

Premijer je pozvao sve kolege sa Univerziteta u Beogradu, ali i sa drugih univerziteta u Srbiji, da budu odgovorni prema samima sebi, a mlade kolege da kroz učenje i učestvovanje u radu Univerziteta postignu akademsku odgovornost koja će zapravo biti nešto čime će se oni krasiti u svojoj stručnoj, profesionalnoj i akademskoj budućnosti.