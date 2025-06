Pored toplotnog udara, ili smrzavanja ukoliko govorimo o zimskom periodu, može se desiti da dok vi odete do prodavnice, dođe pauk, ili se neko zakuca u automobil ili čak ukrade automobil. Zato je savet roditeljima da im ove činjenice stalno budu na pameti.

1. Auto može da odnese pauk

2. Toplotni udar zbog vrućine u kolima

Ako je temperatura, recimo, napolju 26 stepeni za 10 minuta u ugašenom, zatvorenom autu može dostići 32 stepena, a za 30 minuta i do 45 stepeni! Međutim, po velikim vrućinama temperatura u autu se može popeti i na 50 stepeni za samo par minuta.

Kako stručnjaci dalje objašnjavaju, kod dece temperatura tela raste 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, jer je kod njih slabija termoregulacija tela. Deca se preznojavaju zakopčana u sedištima i zaključanim autima. U tim situacijama temperatura im može rasti, kao i puls, postaju nemirna, zbunjena, postepeno počinju da osećaju vrtoglavicu, glavobolju, te postaju letargični, pa ubrzo mogu pasti u nesvest.

3. Gušenje zbog izduvnih gasova

Takvo trovanje može dovesti do upadanja u komu, na žalost, trovanja dece na ovaj način nisu bila redak slučaj u prošlosti.

4. Krađa automobila

5. Otmica

Ono što još postoji kao opcija, to je da vam neko otme dete, ukoliko ga ostavite samog u nezaključanom automobilu.

Mnogi misle da "niko nije luda da ostavi dete samo u autu", i to u teoriji jeste tako, ali u praksi se to dešava češće nego što mislite. Isto kao što vozači ostave upaljen auto dok odu do kioska da kupe cigarete, pa neko ukrade auto...