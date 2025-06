- Karate sam trenirala u svim tim mestima gde sam živela. Otac me je upisivao na borilačke sportove trudeći se da napravi neku vrstu ratnika.

- Definitivno smo bile atrakcija jer su naši mečevi bili ili uvodni ili glavni mečevi tokom elitnih dešavanja. U to vreme je bio popularan "Zlatni kik bokser", takmičenje koje se održavalo na kraju svake godine u hotelima poput Interkontinentala ili Hotela Jugoslavija.

Ulazak u svet sporta bio je samo prvi korak u njenom prodoru kroz zatvorena vrata. U to vreme, u svetu obezbeđenja žene su bile retkost, a upravo tada dolazi do njenog susreta sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

- Bilo mu je interesantno. Posle Arkanovog ubistva nuđeno mi je da radim u obezbeđenju raznih poznatih ličnosti koje su kasnije na neki način i stradale. Nikad nisam želela da prihvatim, radila sam kod Arkana i to je bio kraj te epohe mog života.

- Prošlo je skoro 30 godina i još uvek se priča o tome. Ja imam poštovanje prema tom vremenu i tim ljudima, ali to je bilo i to ne može da se vrati. Više sam kriminalnih stvari videla u poslednjih 10, 15 godina nego što sam doživela u to vreme. Tada se znalo ko je ko u ovom gradu.