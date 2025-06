"U toj neravnopravnoj borbi oni su znali da je njihovo ovde i sada zapravo granica i linija između slobode i ropstva. Bila je to borba za Metohiju, bila je to borba za Srbiju, bila je to borba koju oni nisu izgubili. Neprijatelj je odabrao novi pravac i zato se prvo na Košarama, a potom i na Paštriku, posle više vekova ponovo javio kosovski zavet", rekla je ministarka.

"Možemo da kažemo da ćemo se boriti i da očuvamo ono što je najveći spomenik junaka sa Košara, a to je sloboda naše otadžbine, a to su Kosovo i Metohija. Granice naše države omeđili su upravo oni koje danas slavimo, zato su one nepromenjive i zato će one ostati onako kako su upisane, ne samo u Ustavu Srbije, već u našoj svesti, u našem pamćenju, u našem moralnom pravu da znamo ko smo i da znamo odakle smo. Mnogo smo puta kroz istoriju gubili i vraćali Kosovo i Metohiju, ali nikada svoju budućnost nismo zamišljali bez Kosova i Metohije", istakla je Đurđević Stamenkovski, prenoi RTV pisanje Tanjuga.