Penzionerka S. G. (68) iz Beograda, koja godinama ima astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća , doživela je prethodnog vikenda neprijatnost u autobusu prevoznika "Litas" na putu do Petrovca na Mlavi, kada joj je vozač zabranio da sedne na prvo mesto iza njega da mu ne bi, kako je rekao, "disala za vratom", iako je video da je bolesna i zadihana!

- Čekala sam na Autokomandi autobus prevoznika "Litas", koji je sa glavne stanice imao polazak u 13.45 časova. Od samog početka, kad smo čekali da ubacimo prtljag u bunker, vozač je bio neprijatan, ali ostali putnici i ja nismo previše obraćali pažnju na to . Kao neko ko godinama ima astmu i dijagnostikovanu hroničnu opstruktivnu bolest pluća, pri svakom, čak i najmanjem, bilo kakvom naporu, zadišem se. Imam kraću krizu ili takozvane borbe za vazduh. Posle uzimanja pumpice to se smiri, a nekad se stabilizuje i samo od sebe. Prosto, takva je bolest, slaba pluća - objasnila je penzionerka i dodala:

- Kada sam došla na red da kupim kartu, popela sam se na nekoliko stepenika autobusa i zamolila za kartu do Petrovca na Mlavi. Jesam se zadihala. Pitao me je koju kartu hoću. Naznačila sam da sam penzioner. Dok je kucao tu potvrdu, videla sam da je mesto iza njega slobodno i pitala sam da li mogu da sednem. Trebalo mi je negde da se spustim, da se što pre povratim. Uostalom, video je da mi nije dobro.

- Iako sam očekivala potvrdan odgovor, ozbiljnim tonom, onako malo glasnije i drskije mi je odgovorio: "Ne možeš! Pa da mi tako ceo put do Petrovca dišeš za vratom. Nađi mesto pozadi." Bila sam u šoku. Osetila sam se i poniženo i uvređeno za nešto što nije moja krivica. Da li sam ja kriva što sam bolesna? Umesto da mi kaže da sednem, odlučio je da me uvredi.

- Bila sam na ivici suza. Kratko sam mu odgovorila: "U redu", i uputila se ka sredini autobusa, gde sam našla mesto. Ono što me je posle dodatno pogodilo jeste to što je naredni putnik koji je ulazio mogao da sedne na to mesto iza vozača jer, očigledno, lepo diše, po volji vozača.